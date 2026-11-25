Kahramanmaraş Türkoğlu'nda hemzemin geçitte otomobile tren çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte otomobil ile tren çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi; yaralıların durumunun iyi olduğu ve incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta tren, hemzemin geçite giren otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobil, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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