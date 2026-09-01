Kahramanmaraş ve Elbistan'da 3 bin 481 captagon ve 50 bin TL ile yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Elbistan'da 3 bin 481 captagon ve 50 bin TL ile yakalanan 7 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 25, 26, 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada 3 bin 481 captagon hap, 56,66 gram metamfetamin ve 50 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 25, 26, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen beş ayrı çalışmada, 3 bin 481 captagon hap, 4,59 gram sentetik kannabinoid, 56,66 gram metamfetamin, 50 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 9,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Elbistan, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş ve Elbistan'da 3 bin 481 captagon ve 50 bin TL ile yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş ve Elbistan'da 3 bin 481 captagon ve 50 bin TL ile yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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