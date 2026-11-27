Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince kırsal mahallelerde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli cezai işlemler ve idari para cezaları uygulandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerince kırsal mahallelerde yapılan kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin belirlenmesi üzerine ilgili sorumlulara mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Öte yandan zabıta ekipleri, vatandaşlardan dilencilere para verilmemesi hususunda özellikle hassasiyet göstermesini istedi.