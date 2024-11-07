Kahta Bedensel Engelliler Derneği'nden Kahta Belediyesi'ne Teşekkür - Son Dakika
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Kahta Bedensel Engelliler Derneği'nden Kahta Belediyesi'ne Teşekkür

Kahta Bedensel Engelliler Derneği\'nden Kahta Belediyesi\'ne Teşekkür

Serkan Aslan, 19 yıllık dernek geçmişlerinde bu yıl Kahta Belediyesi'nin engellilere yönelik yardımlarının artırıldığını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a teşekkür etti.

07.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Adıyaman'ın Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, 19 yıllık dernek geçmişlerinde görmedikleri yardımları bu yıl içerisinde gördüklerini ifade etti.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği olarak yaklaşık 19 senedir faaliyet gösterdiklerini belirten Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, yaptığı açıklamada, "Derneğimiz 19. yılında adeta bir devrim yaşamış gibi oldu. Kahta Belediyesi tarafından engelli kardeşlerimizin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bu yıl içerisinde gereğinden fazla ilgi gösterilip yardımcı olundu. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a engelli kardeşlerimizin yanında olduğu için tüm engelli kardeşlerimizin adına çok teşekkür ederim. Kahta ilçesinde yaklaşık 6 bin 500 engelli yaşamaktadır. Bugüne kadar birçok sorun ile karşılaştık. Ciddi anlamda bu zincirin kırıldığını görmek bizleri çok mutlu etti. Bir kez daha belirtmek isterim ki, gerçekten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, engelliler ile ilgili bir devrim yaptı. Bizlere önem gösterip, bizlerin topluma kazandırılmasında çok büyük bir etkisi oldu. Yaptığımız yardım ve çalışmalara bizzat katılarak, moral ve motivasyon açısından engelli kardeşlerimize destek oldu. Belediye olarak tüm engellilere kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, tüm engelli kardeşlerimizi belediyeye misafir olarak davet etti. Kendisine sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman her yerde bu güzel insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm engelleri hep birlikte aşacağız inşallah" dedi.

Başkan Aslan, konuşmasının sonunda ayrıca 19 yıllık geçmişlerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Serkan Aslan, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahta Bedensel Engelliler Derneği'nden Kahta Belediyesi'ne Teşekkür - Son Dakika

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