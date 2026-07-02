Kahta'da Çöp Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Kahta'da Çöp Yangını Paniğe Neden Oldu

Kahta\'da Çöp Yangını Paniğe Neden Oldu
02.07.2026 16:14
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Adıyaman Kahta'da çöp konteyneri yakınındaki kumaşların alev almasıyla yangın çıktı, araçlar zarar gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş merkezleri önünde çıkan çöp yangını paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Ahmet Aydın cadde üzerindeki konfeksiyon firmalarının çöp konteyneri yanına bıraktığı kumaşlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, alevler park halindeki bazı araçlara sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da Çöp Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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