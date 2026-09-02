Kahta Kaymakamı Soysal, okul güvenliği toplantısında tedbir talimatı verdi - Son Dakika
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Kahta Kaymakamı Soysal, okul güvenliği toplantısında tedbir talimatı verdi

Kahta Kaymakamı Soysal, okul güvenliği toplantısında tedbir talimatı verdi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler ele alındı; Soysal, "Gerekli tüm tedbirleri alacağız" dedi.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve personelleri katıldı. Toplantıda, ilçedeki okullarda öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin önlenmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca okulların eğitim dönemine güvenli bir şekilde hazırlanması için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Okul güvenliğinin öğrencilerin sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, " Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru bizim için önceliklidir. Yeni eğitim-öğretim döneminin güvenli bir şekilde başlaması için gerekli tüm tedbirleri alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Kahta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta Kaymakamı Soysal, okul güvenliği toplantısında tedbir talimatı verdi - Son Dakika

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