- Kahvaltı yaparken çıkan yangın, yaşlı kadının yakınlarını gözyaşına boğdu

Elektrikli sobasından çıktığı belirlenen yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü

Yangın sırasında apartmanın en üst katında yatağa mahkum yaşayan yaşlı kadının yakınları büyük panik ve üzüntü yaşadı

Yaşlı kadın binadan çıkarılırken, göz yaşlarına hakim olamayan kızının üzerindeki ceketi çıkararak annesinin üzerine örttü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 1. katında çıkan yangın, apartman çevresinde panik yaşanmasına neden oldu. Dairede tek başına yaşayan yaşlı adamın elektrikli sobasından çıktığı belirlenen yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangın sırasında apartmanın en üst katında yatağa mahkum yaşayan yaşlı kadının yakınları büyük panik ve üzüntü yaşarken, yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından binadan zarar görmeden çıkarıldı.

Olay, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Severler Apartmanından meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yükselen alev ve dumanlar büyük paniğe neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulunurken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yolu trafiğe kapatarak araç girişini engelledi. 112 sağlık ekipleri de binadaki vatandaşların ve itfaiye görevlilerinin yangından ve dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulunarak diğer dairelere sıçramadan söndürürken, yangının çıktığı oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kızının üzerindeki ceketi çıkararak annesinin üzerine örttü

Açık unutulan elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangında, yanan dairede ikamet eden İbrahim Küçük apartmandan çıkarak zarar görmekten kurtulurken, apartmanın en üst kadında hasta ve yatağa mahkum yaşayan 90 yaşlarındaki Düriye Poyraz'ın çocukları ve yakınları kendisine ulaşamayınca büyük panik ve üzüntü yaşadı. Binanın içerisini ve koridorları tamamen kaplayan duman yüzünden Düriye Poyraz'ın yakınlarının binaya girmesine izin verilmeyince üzüntüleri bir kat daha arttı. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yaşlı kadının kapısını açıp içeriye girdiklerini, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemeleriyle rahatladılar. Yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından koridorlardaki dumanın boşalmasının ardından binadan çıkarılırken, sedye üzerinde ambulansa alınması sırasında göz yaşlarına hakim olamayan kızının üzerindeki ceketi çıkararak annesinin üzerine örttüğü görüldü.

Yaşlı kadının yanı sıra yangının çıktığı dairenin bitişiğindeki dairede ikamet eden bir kadın da dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

"Kahvaltı yaparken yangın başladı"

Yangının çıktığı dairede tek başına yaşayan İbrahim Küçük, hastaneye gitmek için hazırlandığını, marketten alışveriş yapıp geldikten sonra kahvaltı yaparken önce bir patırtı duyduğunu, ardından dumanlar gelmeye başlayınca kendisini dışarı attığını dile geçirdi.