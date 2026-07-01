Manisa\'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti

Manisa'da görev yapan okul müdür yardımcısı ve 20 yıllık öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. Eğitim camiasını yasa boğan eğitimci, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Barış Solak (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derin üzüntüye boğan Solak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, gece saatlerinde Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan, 20 yıllık öğretmen ve iki çocuk babası Mehmet Barış Solak, evinde aniden fenalaştı. Hemşire olduğu öğrenilen eşi tarafından ilk müdahalesi yapılan Solak için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Barış Solak için öğle namazının ardından Alaşehir Hacıbey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Solak'ın naaşı, dualar eşliğinde Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Solak'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, meslektaşları da acılarını paylaştı.

Görev yaptığı Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Müdür Yardımcımız Mehmet Barış Solak, rahatsızlanarak kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreninde kılınan cenaze namazı ve defin sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, sevilen eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, kamu kurumlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, sağlık çalışanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA