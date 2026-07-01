Manisa'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti

Manisa\'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti
01.07.2026 15:17  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul müdür yardımcısı ve 20 yıllık öğretmen Mehmet Barış Solak (50), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eğitim camiasını yasa boğan Solak, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da görev yapan okul müdür yardımcısı ve 20 yıllık öğretmen, geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. Eğitim camiasını yasa boğan eğitimci, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Barış Solak (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eğitim camiasını derin üzüntüye boğan Solak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, gece saatlerinde Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan, 20 yıllık öğretmen ve iki çocuk babası Mehmet Barış Solak, evinde aniden fenalaştı. Hemşire olduğu öğrenilen eşi tarafından ilk müdahalesi yapılan Solak için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Barış Solak için öğle namazının ardından Alaşehir Hacıbey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Solak'ın naaşı, dualar eşliğinde Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Solak'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, meslektaşları da acılarını paylaştı.

Görev yaptığı Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Müdür Yardımcımız Mehmet Barış Solak, rahatsızlanarak kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreninde kılınan cenaze namazı ve defin sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, sevilen eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, kamu kurumlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, sağlık çalışanları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:05:41. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da müdür yardımcısı kalp kriziyle hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.