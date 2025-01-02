Kalkan-37 Operasyonu: 42 Kaçakçı Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz 'Kalkan-37' operasyonlarında; 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca; 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi " - ANKARA