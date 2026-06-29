Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Ümit Akcan:

Bu tür acil durumlar için hava ambulansı sisteminin varlığı çok önemli. Darende gibi merkezden uzak yerlerde yaşayan insanlar için bu hizmet hayat kurtarıcı olabiliyor. Umarım hastamız iyileşir ve böyle anlarda yanımızda olan bu sistem her zaman düzgün çalışmaya devam eder.