Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi - Son Dakika
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Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi
29.06.2026 16:40
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Darende'de kalp krizi geçiren 65 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir hasta, durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Y.A., aniden fenalaşarak Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Darende Devlet Hastanesi'nde yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı, Y.A.'yı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti.

Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun hastanede takip edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ümit Akcan Ümit Akcan:
    Bu tür acil durumlar için hava ambulansı sisteminin varlığı çok önemli. Darende gibi merkezden uzak yerlerde yaşayan insanlar için bu hizmet hayat kurtarıcı olabiliyor. Umarım hastamız iyileşir ve böyle anlarda yanımızda olan bu sistem her zaman düzgün çalışmaya devam eder. 0 0 Yanıtla
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