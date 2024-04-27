Kamboçya'da askeri üste meydana gelen patlamada 20 asker hayatını kaybetti

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Kamboçya'da bir askeri üste meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 20 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Kamboçya'nın Kampong Speu eyaletindeki bir askeri üste mühimmat patlaması meydana geldi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlama sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Manet, hem ölenlerin yakınlarına hem de yaralananlara tazminat ödeneceğini belirtti.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. - PHNOM PENH