Kamerun'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kamerun'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 50 Kayıp

Şiddetli yağışlar sonrası toprak kaymasında 3 otobüs ve işçiler toprak altında kaldı, 4 kişi öldü.

07.11.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'da şiddetli yağışların ardından gelen toprak kaymasında 3 yolcu otobüsü ve çok sayıda işçi toprak altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 50 kişiden de haber alınamıyor.

Kamerun'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 3 yolcu otobüsü ve çok sayıda işçi toprak altında kaldı. Kamerun Bayındırlık Bakanı Emmanuel Nganou Djoumessi, ülkenin Batı Eyaleti'ndeki Dschang şehriyle Douala'yı birbirine bağlayan otoyolun bir bölümü olan felaket bölgesini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada şiddetli yağışların ardından Salı günü toprak kaymasına yol açtığını söyledi. Olayın ardından toprak altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyleyen Djoumessi, çok sayıda kişinin toprak altında olduğunu dile getirdi.

Kamerunlu yetkililer ise, olayın ardından 50 kişiden haber alınamadığını bildirdi. - YAOUNDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Kamerun, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamerun'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kamerun'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 50 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.