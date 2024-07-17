Kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi ağır yaralandı ve otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Yaralılar, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.07.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı

KOCAELİ – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışanları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. 38 AFN 983, 16 FCH 74 plakalı otomobiller ile 41 APV 561 plakalı kamyonun karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan kişileri, sağlık ve itfaiye ekipleri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin kıyafetleri kamyonda asılı kaldı. Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü, daha sonra ekiplere teslim oldu. 38 AFN 983 plakalı araçta bulunan ve kazayı yaşayan vatandaş, "Normal yolda seyrediyorduk, kamyon geldi çarptı, bizi fırlattı. Öndeki arabayı ezdi, geçti, bir sürü insanın üzerinden geçebilirdi. Birileri freni patladı diyor ama ben anlayamadım" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

20 Dakika, İnceleme, İtfaiye, Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement