Kamyonet-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışanları itfaiye kurtardı: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kamyonet ile çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, araçlarda sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, akşam saat 22.50 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 70 AF 952 plakalı Opel marka otomobil ile A.K. idaresindeki 70 BG 783 plakalı Nissan marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan A.S.A. ile orta refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Y.K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yolcu, itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.