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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hareket halindeki kamyonetin kasasından düşen eski muhtar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. yönetimindeki 43 RH 854 plakalı kamyonete kendisine ait ev eşyalarını yükleyen eski Yağcılar köyü muhtarı Hüseyin Taşcı (48), aracın kasasına bindi. Taşcı'nın, eşyaların üzerinde bulunduğu sırada yere düştüğünü gören araç sürücüsü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taşcı'nın öldüğünü belirledi. Kamyonet sürücüsü Z.Ç. gözaltına alındı. - KÜTAHYA