Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Manavgat'ta hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ç.'nin kullandığı 07 CCZ 823 plakalı motosiklet, Koray T.'nin kullandığı 38 AGG 174 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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