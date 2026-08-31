Kanadalı Turist Gasp İddiası - Son Dakika
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Kanadalı Turist Gasp İddiası

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Karaköy'de taksiden inen turist, 2 kadın tarafından gasp edilip bıçakla yaralandı.

Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turist Alex Soliman'ın, taksi şoförüyle birlikte hareket ettikleri öne sürülen 2 kadın tarafından gasp edilip bıçakla yaralandığını iddia ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, turistin araçtan indirilmeye çalışıldığı ve ardından saldırıya uğradığı anlar yer aldı.

Karaköy'de taksiye binen Kanadalı turist Alex Soliman, taksi şoförüyle birlikte hareket ettikleri öne sürülen 2 kadın tarafından gasp edildiğini iddia etti. Soliman, 6 bin 500 lirasının alındığını ve POS cihazından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini öne sürerken, kadınlardan birinin bıçakla kollarını yaraladığını söyledi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastaneye başvuran turistin kol ve bileğinde kesikler tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Soliman'ın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Taksinin yol üzerinde durduğu, turisti araçtan indirmeye çalıştıkları, araçtan inen turiste saldırdıkları sonrada olay yerinden uzaklaştıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaköy, turist, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanadalı Turist Gasp İddiası - Son Dakika

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