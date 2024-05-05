Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü, demir korkulukları parçalayarak sulama kanalına uçtu. Kanaldaki araçtan burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü kanalda su bulunmaması sebebiyle kazayı yara almadan atlattı.
Kaza; Milli Egemenlik Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 9032 sokakta Şeyh Şamil Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Ülker'in kullandığı 07 LNC 95 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Kavaklı Mezarlığı önünde sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan demir korkulukları parçalayıp sulama kanalına uçtu. 112 Acil İhbar Hattına gelen ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü kanala uçan otomobilden büyük şans eseri burnu bile kanamadan çıkarken kanalda su bulunmaması sürücünün kazadan yara almadan çıkmasında etkili oldu. Kanaldaki otomobil kurtarıcı vasıtasıyla kanaldan çıkarıldı.
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