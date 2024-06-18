Kanalizasyon Borusundan Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Kanalizasyon Borusundan Oğlak Kurtarıldı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti ve oğlak başarılı bir şekilde borudan çıkarıldı.

18.06.2024 22:41
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Kanalizasyon borusundan oğlak çıktı, kurtarma anı kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Ahılı köyünde kanalizasyon borusunda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. İş makinasının da desteğiyle yolun bir kısmını kazılarak oğlağa ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda oğlak borudan çıkarıldı. Kurtarılan oğlak, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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