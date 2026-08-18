Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Güvenlik - Son Dakika
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Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Güvenlik

Kandıra\'da Fındık Tarlalarına 7/24 Güvenlik
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Kocaeli Jandarma, fındık hasadı döneminde hırsızlıkları önlemek için Kandıra'da denetim yapıyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hasadı döneminde tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla Kandıra'da 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor. Gece görüş ve termal kabiliyetli dronların yanı sıra motosiklet, jandarma araçları ve dürbünlerle kontrollerini sürdüren ekipler, fındık tarlalarında devriye geziyor ve şüpheli durumlara karşı nöbet tutuyor.

Kandıra ilçesindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Jandarma ekipleri, özellikle hasat döneminde üreticilerin emeklerinin korunması için gece gündüz sahada görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında asayiş timleri, trafik timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), farklı noktalarda kontroller gerçekleştiriyor. Ekipler motosiklet ve jandarma araçlarıyla bölgedeki yolları ve tarla çevrelerini kontrol ederken, ekipler tarafından dürbünlerle de çevrede gözlem yapılıyor.

Gece saatlerinde ise gece görüş ve termal görüntüleme kabiliyetine sahip insansız hava araçlarından (dron) yararlanılıyor. Havadan yapılan kontrollerle tarlalar ve çevresindeki hareketlilik takip edilirken, ekipler gerekli durumlarda bölgeye yönlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, fındık tarlalarında hırsızlık olaylarının yaşanmaması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Tarlalarda devriye gezen ekipler, üreticilerin ürünlerini güvenli şekilde hasat edebilmesi için kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kandıra, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Güvenlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Güvenlik - Son Dakika
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