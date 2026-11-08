Kandıra'da kaybolan yaşlı adam, 3 saat süren aramayla İzmit'te sağ bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde yaşayan İ.A. (72), sabah "Mantara gidiyorum" diyerek Kandıra'nın Tatarahmet Mahallesi'ne gitmek üzere evden ayrıldı. Yakınları saat 18.30'a kadar kendisinden haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde havadan ve karadan tarama yapan ekipler, kayıp yaşlı adamı 3 saat sonra İzmit ilçesinde ormanlık alanda sağ buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.