Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti

Kocaeli\'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Pirceler Mahallesi Muhtarı Erol Sert, yem karma makinesine sıkışarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.01.2025 10:26
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pirceler Mahalle Muhtarı Erol Sert (48), yem karma makinesinde çalışmak üzere kendisine ait ahıra geldi. Bu sırada Sert, bilinmeyen bir sebeple yem karma makinesine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti

SIKIŞTIĞI MAKİNEDEN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Sıkıştığı makineden çıkarılan Sert, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Erol Sert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Remzi Ozdemir:
    Allah rahmet eylesin 21 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    böyle haberlerde çok düşünüyorum sen nasıl emniyet almadan çalışıyorsun sıkıştırıyor sun ama sonra aklıma herkeze farklı ölüm nasip olacak sözü geliyor !( 0 0 Yanıtla
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