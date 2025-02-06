Kandıra-Kaynarca karayolunda kar sebebiyle kayan kamyon, iş makinesi ile kurtarıldı.
Kaza, Esentepe mevkiinde meydana geldi. Malzemeyüklü hafriyat kamyonuyağan karla birlikte yolun kayganlaşması üzerine, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole düştü. KazasonrasıKandıra Belediyesi karla mücadele ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Hafriyat kamyonu düştüğü şarampolden kurtarılarak, yol trafiğe açıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kandıra-Kaynarca Karayolunda Kar Sebebiyle Kayan Kamyon Kurtarıldı - Son Dakika
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