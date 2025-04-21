Kangal Köpeği Tilkiyi Kovdu

Tavuk kümesine dadanan kurnaz tilkiyi, dünyanın en zeki ve güçlü koruma köpeği Kangal korkutarak uzaklaştırmayı başardı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı 4 Eylül köyünde Tanju Kaya'ya ait bir çiftlikte meydana geldi. Aç olduğu tahmin edilen bir tilki, kümeste yemlenen ve etrafta dolaşan tavukları fark ederek, saldırmak istedi. Ancak o esnada kulübesinde dinlenen Kangal köpeği, durumu fark etti. Ani bir refleks ile kulübesinden çıkan köpek harekete geçerek, tilkiyi bölgeden uzaklaştırdı. Kangal köpeğinin kahramanlık örneği sergilediği olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yöreye özgü olan ve koruyuculuğuyla bilinen Kangal köpekleri, bu olayla birlikte bir kez daha görev bilinci ve cesaretleriyle takdir topladı. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Kaya, kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Kahramanlığını görmüş olduk"

Tanju Kaya, Kangal köpeğinin kahramanlığını herkesin gördüğünü ifade ederek, "Tavukları koruyan Kangal köpeğime 'Panzer' diye sesleniyoruz. Köpeğim boş su tankerine bağlı şekildeydi. Ben de dün sabah işe gittim. Daha sonrasında işten geldiğimde su tankerinin 3-4 metre ileride olduğunu fark ettim. Durumdan şüphelenip kameralara baktım. Daha sonrasında ise bir tilkinin tavuklara saldırmaya çalıştığını ve kahraman köpeğimin buna hemen engel olduğunu gördüm. Ben zaten köpeğimin cesaretini ve kahramanlığını her zaman biliyordum ama bu olayda kameralara yansıyarak bir kez daha kahramanlığını görmüş olduk" dedi. - SİVAS