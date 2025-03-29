Kano Faciasında 15 Yaşındaki Genç Aranıyor - Son Dakika
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Kano Faciasında 15 Yaşındaki Genç Aranıyor

Kano Faciasında 15 Yaşındaki Genç Aranıyor

Sakarya'da alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki genci arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.

29.03.2025 13:47
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgar sebebiyle alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki genci arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. 2 sonar cihazı, 11 bot ve 110 kişilik ekipler hem karadan hem de havadan aranan gencin kanosu bulunurken kendisinde iz yok. Göle sporcularla açılan eğitmen Safa Köse, "Yaklaşık 2 metre boyunda dalgalar geldi. Elimden geleni yaptım, o dalgalar arasında görebildiğim herkesi aldım" dedi.

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde dün meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK'lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Kağan Ege Baran'ı (15) 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik arıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran'ın alabora olan kanosu bulunurken kendisinden iz yok.

Eğitmen o anları anlattı: "Yaklaşık 2 metre boyunda dalgalar geldi"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, ekiplerin arama çalışması yaptığı alanda incelemelerde bulundu, Baran'ın ailesi ve olayda yanlarında bulunan eğitmen Safa Köse ile görüştü. Yaşanan olayı anlatan eğitmen Köse, "Biz normal suya çıktık, gayet elverişliydi. Suyun içerisindeyken ben telefon aldım havanın kötüleştiğine dair ve çocukları karaya yönlendirme talimatı verdim. 30 saniye ile bir buçuk dakika arasında birden toz bulutu, rüzgar ve dalgalar gelmeye başladı. Yaklaşık 2 metre boyunda dalgalar geldi. Elimden geleni yaptım, o dalgalar arasında görebildiğim herkesi aldım. Suda birini görünce hemen suya atlayıp diğer çocuğun yanına gittim. Belki bir kulaç daha atamaz, su yutar diye onu da çıkartmayı denedim ama diğerlerini göremedim, görseydim hepsini alamaya çalışırdım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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