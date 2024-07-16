Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polise Acı Veda - Son Dakika
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Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polise Acı Veda

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığına yakalanan ve 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende, Vardar'ın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, polis memurları aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Vardar'ın cenazesi, memleketi Edirne'ye gönderilmek üzere toprağa verilmek üzere yola çıktı.

16.07.2024 15:41
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Kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden polise acı veda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde amansız hastalığa yakalanarak 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Günay Vardar, kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polis memuru Vardar için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Vardar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Törene alanına gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Törende Polis Memuru Vardar'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis memurları aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Törende Saygı duruşu ve okunan duaların ardından Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Törene, Vali Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Edirne, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanser Hastalığından Hayatını Kaybeden Polise Acı Veda - Son Dakika

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