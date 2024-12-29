Kapaklı\'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde emniyet ekipleri, başarılı bir operasyonla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisini yakaladı.

Kapaklı ilçesinde huzur ve güven ortamını sağlamak için aralıksız çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik özel bir operasyon düzenledi. Dolandırıcılık suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen M.K'nin, Kumbağ Mahallesi'nde bir evde saklandığına dair ihbar alan ekipler, hızlı ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Planlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli M.K'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan suçlulara karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini vurgularken, başarılı operasyon, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ