Kapaklı'da Fırına Silahlı Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapaklı'da Fırına Silahlı Saldırı

Kapaklı\'da Fırına Silahlı Saldırı
14.03.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki fırına gece silahlı saldırı yapıldı, can kaybı yok.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yeri fotoğraflarının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 13 Mart gecesi saat 02.43 sıralarında Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Yıldızkent Mahallesi'nde bulunan fırın, kimliği henüz resmi olarak açıklanmayan kişi ya da kişiler tarafından silahla hedef alındı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda fırının camlarına ateş açıldığı, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ancak iş yerinde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, güvenlik kameraları ve olay yeri görüntülerinin de soruşturma dosyasına alındığı öğrenildi.

İşletme sahibi H.B., bir süredir bazı çevrelerden baskı gördüğünü ve ulusal marketlere daha uygun fiyatlı ekmek verdiği için tehdit edildiğini öne sürdü. Saldırının da bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İ.D. olduğu iddia edildi. Şüphelinin olayın ardından firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürürken, güvenlik kamera kayıtları ve deliller doğrultusunda dosyanın adli makamlara intikal ettirileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Kapaklı, Ekonomi, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapaklı'da Fırına Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:44:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kapaklı'da Fırına Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.