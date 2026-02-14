Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan kadın, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Erbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeken Caddesi üzerinden Erbay Caddesi'ne dönen F.Ç idaresindeki bir servis minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan K.A. isimli kadına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri servisin çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kapaklı'da Kadın Servis Minibüsüne Çarptı - Son Dakika
