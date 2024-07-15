Kapaklı'da nefes kesen kovalamaca kamerada: Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Kapaklı'da nefes kesen kovalamaca kamerada: Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile parasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü, 5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı ve gözaltına alındı.

15.07.2024 23:18
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Kapaklı'da nefes kesen kovalamaca kamerada: Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile parasında yaşanan kovalamaca vatandaşların objektifine yansıdı.

Yaşanan kovalamaca, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde saha çalışması gerçekleştiren ekipler, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

5 yıl cezası olduğu anlaşıldı

Birkaç polis ekibinin sıkı takibi sonucu durdurulan araç sürücüsü R.B.'nin Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosunca "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da nefes kesen kovalamaca kamerada: Hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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