Kapaklı\'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana girerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Kapaklı Kazak Gölü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi mevkiine doğru seyir halinde olan Ü.Ş. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana girdi.

Kazanın etkisiyle otomobil yan yatarken sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ