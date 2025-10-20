Kapaklı'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 6 Tutuklu - Son Dakika
Kapaklı'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 6 Tutuklu

20.10.2025 10:10
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir pavyonda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı, 6 kişi tutuklandı.

Yaşanan olay, Kapaklı'da bulunan bir pavyonda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde bir pavyonda, mekan sahibi ile alkollü şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 1 kişi yaralanırken olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kapaklı, Kavga, Suç

