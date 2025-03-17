Kapaklı'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

Silahlı saldırganların 5'i de tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kişinin aracına silahla saldıran şüphelilere ilişkin yapılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı araç sürücüsü D.B. ile trafikte karşı karşıya gelmiş ve elindeki silahla ateş etmişti. Silahlı saldırı sonucunda araç sürücüsü D.B. ağır yaralanmış, A.E. ise olay yerinden kaçmıştı.

Şüpheli A.E. titiz takip sonucunda kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili iltisaklı olduğu tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.E. ile birlikte A.B.B., N.A., F.K. ve U.D. isimli 5 şahsın tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.