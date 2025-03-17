Kapaklı'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kapaklı'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

Kapaklı'da araç sürücüsüne silahlı saldırıda bulunan 5 şüpheli tutuklandı.

17.03.2025 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silahlı saldırganların 5'i de tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kişinin aracına silahla saldıran şüphelilere ilişkin yapılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı araç sürücüsü D.B. ile trafikte karşı karşıya gelmiş ve elindeki silahla ateş etmişti. Silahlı saldırı sonucunda araç sürücüsü D.B. ağır yaralanmış, A.E. ise olay yerinden kaçmıştı.

Şüpheli A.E. titiz takip sonucunda kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili iltisaklı olduğu tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.E. ile birlikte A.B.B., N.A., F.K. ve U.D. isimli 5 şahsın tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Kapaklı, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan orduya Suriye’ye misilleme talimatı Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Yunanistan’da ’KKTC’ tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
Amasya’da ambulansta kaçak göçmen yakalandı Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
17:51 AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
08:10 Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
07:38 Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
01:27 Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:46 ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 20:10:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kapaklı'da Silahlı Saldırganlar Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.