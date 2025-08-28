Müftülüğün yanı başında rezalet! Gündüz vakti müstehcen görüntüler - Son Dakika
Müftülüğün yanı başında rezalet! Gündüz vakti müstehcen görüntüler

Müftülüğün yanı başında rezalet! Gündüz vakti müstehcen görüntüler
28.08.2025 10:33
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşları 18 ve 19 olan 2 genç, müftülüğün yanındaki boş arazide müstehcen görüntüler sergiledi. Mahallelinin tepkisini çeken görüntüler sonrası iki genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında bulunan boş arazide iki gencin uygunsuz görüntüleri vatandaşlarca kaydedilmiş ve bu duruma tepki gösterilmişti. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E.'yi ve 18 yaşındaki F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen iki genç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

