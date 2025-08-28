Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde, çocuk parkı ile Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası arasında bulunan boş arazide iki gencin uygunsuz görüntüleri vatandaşlarca kaydedilmiş ve bu duruma tepki gösterilmişti. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boş arazide uygunsuz hareketler sergileyen 19 yaşındaki N.E.'yi ve 18 yaşındaki F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen iki genç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Müftülüğün yanı başında rezalet! Gündüz vakti müstehcen görüntüler - Son Dakika
