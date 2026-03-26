Kapıkule'de Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
Kapıkule'de Uyuşturucu Yakalandı

Kapıkule\'de Uyuşturucu Yakalandı
26.03.2026 21:07
Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yolcu otobüsünde 12 kg uyuşturucu bulundu, iki yolcu gözaltına alındı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsündeki biri kadın 2 yolcunun üzerinde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak detaylı kontrol yaptı.

Kontroller sırasında şüpheli davranış sergileyen iki yolcu üzerinde yapılan aramada, yolcuların montlarının içine gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 12 kilo 1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika

Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Kayseri'de Uyuşturucu Yakalanması
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
SON DAKİKA: Kapıkule'de Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
