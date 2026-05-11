Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Yaya Kazası

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır parkında meydana gelen kazada bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) sahasında yaşandı. Yurdaer G. idaresindeki 34 FLT 483 plakalı tır, tır parkında yakıt sırasından çıkış yaptığı sırada marketten çıkan Yusuf Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yusuf Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Yusuf Ş., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE