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Kara yolunu kapatarak böyle drift attılar - Son Dakika
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Kara yolunu kapatarak böyle drift attılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunu trafiğe kapatıp drift atan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. Sürücülere toplam 62 bin lira ceza kesildi ve araçlardan biri trafikten men edildi, diğer ikisi ise yediemin otoparkına çekildi.

03.01.2024 - 02:07,  Güncelleme: 02:09
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Bu kadarına pes dedirtecek görüntü: Kara yolunu kapatarak böyle drift attılar

Ehliyetlerine el konulan 3 sürücüye 62 bin lira ceza yazıldı

Bir araç trafikten men edildi, diğer ikisi yediemin otoparkına çekildi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunu trafiğe kapatıp otomobilleri ile drift atan 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. 62 bin lira ceza kesilen sürücülerin araçlarından biri trafikten men edilirken, diğer ikisi ise iki aylığına yediemin otoparkına çekildi.

Olay, Akyazı D-140 karayolu Küçücek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir düğün konvoyunda S.Ş. kontrolündeki 54 HP 672 plakalı, K.B. idaresindeki 61 AZ 795 plakalı ve E.A. kontrolündeki 61 UT 868 plakalı toplam üç Tofaş marka otomobil, kara yolunu trafiğe kapatarak dakikalarca drift attı. İhbar üzerine Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri harekete geçti. Drift görüntüleri üzerine sıkı çalışma yapan trafik ekipleri, bir aracı düğün salonu önünde diğer iki aracı da sürücülerinin sakladığı yerde buldu. Ekipler, kara yolunu kapatarak drift atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süre ile el koydu. Bir araç trafikten men edilirken, diğer iki araç ise 60 günlüğüne yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan, sürücülere toplam 62 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kara yolunu kapatarak böyle drift attılar
Kaynak: İHA
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