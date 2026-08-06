Karaborsada Bilet Satışı: İki Kişi Tutuklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Strum Graz maçında, biletleri karaborsadan satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanan Fenerbahçe- Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakası öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, gişe satış fiyatı 3 bin550 TL olan maç biletlerini 8 bin 500 TL bedelle satmaya çalıştıkları tespit edilen E.Y. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından E.Y. ve A.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.