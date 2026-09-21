Karabük Eflani\'de anız yangını Koltucak köyü yolunda çevreye sıçramadan söndürüldü

Karabük Eflani'de anız yangını Koltucak köyü yolunda çevreye sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesinde Koltucak köyü yolu üzerindeki anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Koltucak köyü yolu üzerinde çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangınını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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