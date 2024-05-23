Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde Hasta ve Yakınına Saldırı - Son Dakika
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde Hasta ve Yakınına Saldırı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Beyin Cerrahi Servisinde Hasta ve Yakınına Saldırı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin cerrahi servisinde yatan bir hasta ile yakını, doktor ve hemşireye saldırarak darp etti. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yasaların uygulanmasının yetersiz olduğu belirtildi. Karabük Tabipler Odası Başkanı, güvenlik önlemlerinin artırılması taleplerini ileteceklerini söyledi.

23.05.2024 16:59
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi servisinde yatan bir hasta ile yakını, doktor ve hemşireye saldırarak darp ettiler. İki kez beyaz kod uyarısı verilen olayla ilgili gözaltına alınanlar sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen şahıs, tedavisinin ardından taburcu olacağı gün yanında bulunan refakatçisi ile birlikte önce hemşireye ardından odaya gelen Beyin Cerrahı Dr. Abdullah Emre Taçyıldız'a saldırarak, darp ettiler.

Yaşanan olay sonrası güvenlik ekipleri tarafından hasta ve yakını gözaltına alınarak emniyete getirildi.

İfadesi alındıktan sonra Savcılıkça serbest bırakılan şahıslar sonrası Karabük Tabipler Odası Başkanı Dr. Halil Berkay Uzuncu, sağlıkta şiddetin önlenmesi ile ilgili yasaların sahada uygulamasının yeterli olmadığını söyledi.

Tabipler Odası Başkanı Dr. Uzuncu, hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi için hükümet birçok yasal değişiklik yaptı ama sahada uygulamaları göremiyoruz maalesef. Şöyle bir durum var hukukta; Yasaları değiştirsek bile belirli bir zaman almadıktan sonra sahada çalışanların bunları uygulaması zor oluyor. Daha öncede Safranbolu'da böyle bir durum yaşanmıştı, serbest bırakılmıştı saldırganlar ama biz devreye girmiştik, gerekli yerlerle görüşmüştük, saldırgan tutuklanmıştı. Yine bununla ilgili girişimlerimizi, görüşmelerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dr. Uzuncu Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla ilgili taleplerini tekrar ileteceklerini, gerek Başhekim ile gerek İl Sağlık Müdürü ile konuşacaklarını da belirterek, açıklamasına şöyle devam etti;

"Hekimlerimiz bizim için değerli. Özellikle Karabük gibi bir yerde hekim tutmakta zorlanırken, böyle büyük işler yapan Karabük'e değer katan hekime, bir babaya vaktinin çoğunu hastanede harcayan hekime böyle bir saldırı yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Saldırganların da gerekli cezayı almasını talep ediyoruz. Çünkü bu hem bir şiddet, hem de kamusal bir olayı engelleme olayıdır. Burada başka hastaların sağlık hizmeti alınması da engellemektedir."

Yaşanan saldırının detayları hakkında da bilgiler veren Uzuncu, " Demiş ki; Hastayı taburcu etmeden önce tekrar bir filmini göreyim, iyice emin olayım, gidebilecek durumda olduğundan, buna rağmen hekime saldırı oluyor. Bu şiddet olayını gerçekleştiren kişilerin ceza almasını talep ediyoruz, bununla ilgili yasal sürecin başlatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde Hasta ve Yakınına Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Servisinde Hasta ve Yakınına Saldırı - Son Dakika
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