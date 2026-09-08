Karabük Eskipazar'da anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki boş arazide çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay Hacıahmetler mevkisinde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karabük Eskipazar'da anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?