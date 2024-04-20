Karabük-Eskipazar Karayolunda Otomobil Takla Attı, Bir Kişi Yaralandı

Karabük- Eskipazar karayolunda yolun yolun yağmur sonrası kayganlaşması nedeniyle otomobil takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (65) yönetimindeki 78 SF 018 plakalı otomobil, Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Burunsuz köyü mevkisinde havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana takla attı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK
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