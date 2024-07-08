Karabük\'te 14 kişi yakalandı, 10\'u cezaevine gönderildi

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Karabük'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, şahıslardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Karabük Valiliği, 4-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Emniyet güçleri tarafından, aralarında FETÖ'ye üye olmak gibi çeşitli suçlardan araması olan 14 kişinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, "FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.D. ile 2 yıl 1 ay hapis cezası olan S.D. ile birlikte 4 yıl 2 ay hapis cezasından hırsızlık suçundan aranması olan N.G. ve H.Ç., silahlı yağma suçundan aranması olan M.D., Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan aranan D.U., kasten yaralama suçundan aranan R.B., 2 yıl hapis cezası bulunan ve silahla tehdit suçundan aranan N.K., iftira suçundan 1 yıl cezası bulunan R.A. ve hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranması olan K.F. ile birlikte toplam 10 şahıs gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Diğer 4 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı" denildi. - KARABÜK