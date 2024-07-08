Karabük'te 14 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te 14 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi

Karabük\'te 14 kişi yakalandı, 10\'u cezaevine gönderildi

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, şahıslardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yakalanan kişiler arasında FETÖ üyeliği, hırsızlık, silahlı yağma, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan arananlar olduğu belirtildi. Diğer 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

08.07.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, şahıslardan 10'u işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Karabük Valiliği, 4-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulama ve faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Emniyet güçleri tarafından, aralarında FETÖ'ye üye olmak gibi çeşitli suçlardan araması olan 14 kişinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, "FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.D. ile 2 yıl 1 ay hapis cezası olan S.D. ile birlikte 4 yıl 2 ay hapis cezasından hırsızlık suçundan aranması olan N.G. ve H.Ç., silahlı yağma suçundan aranması olan M.D., Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan aranan D.U., kasten yaralama suçundan aranan R.B., 2 yıl hapis cezası bulunan ve silahla tehdit suçundan aranan N.K., iftira suçundan 1 yıl cezası bulunan R.A. ve hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranması olan K.F. ile birlikte toplam 10 şahıs gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Diğer 4 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük Valiliği, Karabük, Güvenlik, Cezaevi, Valilik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te 14 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Ciro Immobile, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 18:32:24. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te 14 kişi yakalandı, 10'u cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement