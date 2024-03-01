Karabük\'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2 şahıs, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 2, 0-1 yıl arası aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın ve Ö.F. Alnıaçık, Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
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