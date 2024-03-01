Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı

Karabük\'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı

Karabük'te yapılan saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

01.03.2024 23:22  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakalanırken, 9 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2 şahıs, 5-10 yıl ve üzeri arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 1-3 yıl arası aranması olan 2, 0-1 yıl arası aranması olan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te 24 kişi yakalandı, 9 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement