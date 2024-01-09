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Karabük'te 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik ecza, metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden aranan bir kişi ele geçirildi.

Karabük\'te 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
09.01.2024 - 12:10,
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Karabük'te yapılan 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" çerçevesinde 4 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde S.A.'ya ait ikamete yapılan operasyonda 11 adet sentetik ecza ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde G.T. ve G.K.'nın yapılan üst aramasında 1.67 gram metamfetamin, 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağında durumundan şüphelenilen C.K.'nın yapılan üst aramasında 2.05 gram metamfetamin ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Bulak köyü Harmanlar mevkisinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalaması bulunan A.K., ekipler tarafından yakalandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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