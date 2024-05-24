Karabük\'te 48 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

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Karabük'te 48 suç kaydı bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle'de uygulama yaptıkları sırada bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp aracını görevlilerin üzerine süren şüpheli şahıs görevi başındaki komisere çarparak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli araç Öğlebeli Mezarlığında kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan A.T. isimli şahsın 48 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin kaçmasına yardımcı olan M.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan adlı işlem yapılırken 12 suç kaydı bulunan şahsa kaçma sırasında ihlal ettiği kurallar sebebiyle 50 bin lira trafik cezası kesildi. - KARABÜK