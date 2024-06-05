Karabük'te 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Karabük'te 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

05.06.2024 17:19
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Karabük'te 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009 Nolu Caddede meydana geldi. 5 katlı apartmanda Ramazan T.'ye ait günlük kiralık evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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