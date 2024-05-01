Karabük'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yakıta ve tankere el konuldu - Son Dakika
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Karabük'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yakıta ve tankere el konuldu

Karabük\'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yakıta ve tankere el konuldu

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara ait tankere ve yakıta el konuldu. Operasyonda, tankerde bulunan zula düzeneği ve karışımlı fuel oil olduğu değerlendirilen 18 bin 820 litre yakıt tespit edildi. Tanker şoförü ve firma yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

01.05.2024 14:34
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Karabük'te polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda yakıta ve tankere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumuna kalorifer yakıtı temin eden bir firmaya ait tankere yakıt aktarımı sırasında operasyon düzenledi. Ekipler, bahse konu araçta yaptıkları incelemede "zula" olarak tabir edilen kaynaklı ayrı bir bölüm ve bu bölüme ait ayrı bir vana olduğunu tespit etti. Aracın tüm bölümlerden ayrı ayrı numuneler alınarak, karışımlı fuel oil olduğu değerlendirilen 18 bin 820 litre yakıta ve zula düzeneği olan tankere el konuldu. Tanker şoförü M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda yakıta ve tankere el konuldu - Son Dakika

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