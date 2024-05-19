Karabük'te Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Karabük\'te Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri ise 257 promil alkollü çıktı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde alkollü sürücünün durumu tespit edildi.

19.05.2024 13:44
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken sürücülerden biri 257 promil alkollü çıktı.

Kaza, Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana geldi. V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde sürücü V.A.'nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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