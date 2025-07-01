Karabük\'te Anız Yangını: 2 Dönüm Alan Zarar Gördü

Karabük'te çıkan anız yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Boş arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hızla müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Vatandaşlar da ekiplere söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında 2 dönüm alan zarar gördü. - KARABÜK